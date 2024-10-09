Semih Çelik'ten babasına kan donduran sorular! Baba Adem Çelik'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te surlarda öldürülen 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Eyüpsultan’da evde katledilen Ayşenur Halil, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kan donduran cinayetlerin ardından katil zanlısı Semih Çelik’in babası Adem Çelik’in ifadesine başvuruldu. Baba Çelik, oğluyla ilgili tüm detayları ve olay günü yaşananları tek tek anlattı.

Öğretmeni arkadaşından uzak tutmaları için uyarmış

Habertürk'te yer alan habere göre baba Adem Çelik, polise verdiği ifadesinde Semih ile birlikte bir kızının daha olduğunu belirterek, "Eyüpsultan’da 2018 yılı Ağustos ayından beri ikamet ederiz. Eşim Hafize Çelik ev hanımı, kızım Sudenur Çelik de öz kızım olur. Semih Çelik öz oğlum olur. Pandemi dönemi öncesi kendisi Oğuz Can Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu. Kendisi lise 3'te okuduğu sırada okulun rehber öğretmeni, eşimi okula çağırdı ve oğlumuz Semih'in, soy ismini bilmediğim Seyithan isimli çocuktan uzak durmasını istemiş. Pandemi döneminde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu" dedi.

"Şifre koymuştu bilgisayarını kontrol edemiyorduk"

Oğlunun bilgisayar bağımlısı olduğunu anlatan baba Çelik ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine 'Neden böyle düşünüyorsun?' dediğimde bana 'Okuyup, büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu."

"Oğlun, kızımın beynini yıkamış"

Oğluna, 'dışarıdan okuyarak okulu bitir' dediklerini belirten baba, öldürülen genç kız İkbal Uzuner ile 2 yıl önce yaşanan önemli bir anektodu da şöyle anlattı:

"Sonra oğlum Açık Öğretimden liseyi bitirdi. 1 Mart 2022'de öğle saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayarak eşime, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde de Semih'in, Ayvansaray Mahallesi, Hoca Çakır Caddesi'nde sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik.

"Semih 'kasap olacağım' dedi"

Olayın ardından bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Buradaki psikolog Semih'i, Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk etti. İlaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı. Bu hastanede kendisine verilen ilaçları da kullandı. Hastaneden çıktıktan sonra burada tedavi takiplerine de devam etti. Bu süreçte Semih bize 'baba kasap olacağım' dedi. Kendisi Rami Meydanı'nda bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da, İstanbul Forum'un yanında kuru gıda halinde kasap kısmına bakıyordu."

"9 ay önce işi bıraktı"

Adem Çelik ifadesine şöyle devam etti:

"Bundan dokuz ay kadar önce bu işi bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu. Kendisi 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nereden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktur."

"Şeytana benzer kareler gördüm"

Baba, oğlunun çok değiştiğini belirterek ifadesine şöyle devam etti:

"Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde kendisinin duvara çizmiş olduğu insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk. Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı."

"Ayşenur’la çıkmaya başladı"

Baba, oğlunun Ayşenur Halil ile ilişkisinin nasıl başladığını da şöyle anlattı: "Bundan 1 yıl kadar önce Semih bırakmış olduğu Oğuz Can İmam Hatip Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan Ayşenur isimli kızla çıkmaya başladı. Ayşenur isimli kız pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12.00-17.00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Bundan 1 hafta kadar önce kızım Ankara'da veterinerlik üzerine üniversite kazandı. Eşim, Semih ve kızım Sudenur ile Ankara'ya gitti. Kızıma ev tuttular. Eşim ve Sudenur Ankara'da kaldı. Semih geri döndü."

Son bir haftayı anlattı

Adem Çelik, son bir haftada oğlu Semih Çelik ile neler yaşadığını da detaylarıyla polise anlattı.

Baba Çelik, "Semih ile ben 1 hafta boyunca evde beraber tek yaşadık. Ben Şişli'de diş kliniğinde motokurye olarak çalışıyordum. Malzemeleri diğer kliniklere dağıtıyorum. Semih de evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu. Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı.

Olay günü neler yaşandı?

Olay günü, (4 Ekim) saat 05.30 sıralarında ikametimde uyandım. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra güneş doğmamışken şirket adına kayıtlı motosiklet ile Kasımpaşa'da bulunan büyük abim Mustafa Çelik'in yanına gittim. Saat 10.44 sıralarında 0545… nolu hattımdan, Semih'in kullandığı ve eşim adına kayıtlı olan 0552 … nolu hattını aradım. Semih'e, 'oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana, 'Ayşenur evde gün içinde sakın gelmeyesin baba' dedi.

Semih, İkbal Uzuner ve Ayşenur ile bizleri tanıştırmadı. Ben bu şahısları tanımıyorum. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim 0532 .. nolu hattından benim hattımı arayarak 'polisler evde, çabuk eve geç' dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim. Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Furkan isimli bir doktor, Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Bu ilacın ne olduğunu hatırlamıyorum."

"Sen benim gördüğümü göremiyorsun"

Baba daha sonra oğluyla ilgili detaylara şöyle devam etti:

“Semih bu doktorun yazmış olduğu uyku ilacını kullanmıştı. 2 yıldır da Semih uyku ilacı kullanmamaktadır. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 aydır da uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken yanıma gelerek 'hayır kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret etti ve 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de 'Karanlık bir şey görmüyorum' dedim. Kendisi de bana, 'sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi.

Kan donduran sorular: "Gideceğimiz yerde mutlu olur musun"

Bu yaz ayında ikametimizde Semih ile baş başa olduğumda ise bana 'Baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün' dedi. Ben de kendisine, intiharı Rabbimiz 'canı ben verdim ben alırım, günahtır diyor' dedim. Kendisi de bana, 'hayır öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni, anlayamazsın' dedi. Ben kendisine, oğlum önünde bir hayat var dedim. Kendisi de bana, 'ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dedi.

"Et kesmede kullandığı aletler odasındaydı"

Devamlı bize 'bu hayat boş' diyordu. Semih sadece Ayşenur ile görüşüyordu. Görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum. Semih'in et kesmede kullandığı aletleri odasındaydı. Ben bu aletleri almak istediğimde, kendisi aşırı sinirlenerek 'sakın dokunma, onlar benim' dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar veririm diye korktuğumdan kendisine tamam dedim."

"Normal görünmüşlerdi"

Baba Çelik, olay günü eşi ile oğlu Semih arasında yaşananları şöyle anlattı: "Eşimden öğrendiğim kadarıyla eşim 4 Ekim günü saat 11.00 sıralarında telefon üzerinden görüntülü Semih'i aramış, Semih ve evde yanında bulunan kız arkadaşı Ayşenur ile görüşmüş. Herhangi bir sorun yokmuş. Hatta eşim Hafize, bana Semih'in 16 yaşından itibaren pandemi dönemiyle birlikte eve kapanması ile 'Tanrı bizi niye yarattı, madem öleceğimizi biliyordu niye yarattı' gibi varoluşa dair sorular sorduğunu söylemişti."

"Kıyameti kopardı"

Yaşanan sorunlara değinen baba Çelik ifadesinde şöyle devam etti:

"Semih hakkında okul öğretmenleri zeki bir çocuk olduğunu, hatta lisede rehber öğretmeni 'bu çocuk yazılım üzerine yetenekli, bilgisayar alırsanız bu konuda kendisini geliştirebilir' dedi. Yukarıda beyan ettiğim davranış değişikliği olan Semih'e o bilgisayarı incelemeye götüreceğim dediğimde kıyameti kopardı. Bana, 'eve kapanmayacağım' diyerek ağlamaya başladı. Ben de üzerine gitmedim. Bu bilgisayar evimizde yoktur. Semih kasalı bilgisayarı parça parça internet üzerinden 3 yıl önce sattı. Semih'in, bilgisayarda ya da telefonu ile hangi sitelere girdiği, kim ya da kimlerle irtibat kurduğu, beyninin kim yada kimler tarafından yıkanmış olduğu hakkında bilgim yoktur. Kendisi 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana 'neden namaz kılmıyorsun cehennemde yanacaksın' da demişti. Benim konu hakkında diyeceklerim bundan ibarettir."

"Baba seni nasıl öldüreyim"

Baba Çelik'in vahşi cinayetlerden bir gün önce Semih’in kendisine "Baba seni nasıl öldüreyim?" diye sorduğu da iddia edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Zanlının cep telefonu ve evde bulunan bazı materyallerin incelemesi yapılıyor.