Semih Çelik'in komşusu olay gününü anlattı: Titriyordu bembeyaz olmuştu

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşen korkunç olay, Türkiye'yi dehşete düşürdü. Semih Çelik isimli kişi, önce evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i katletti. Çelik'in evinde yapılan aramalarda odasında çok sayıda figür bulunduğu tespit edildi.

Tele1'in haberine göre Komşuları ve çevredeki esnaf, Çelik ailesini ve olay günü yaşananları anlattı.

Cani Semih çelik ile aynı apartmanda yaşadığını söyleyen bir kadın, olay günü Semih Çelik'in fırın önünde durduğunu ve yüzünün de bembeyaz olduğunu söyledi.

"Beni tehdit etti"

Aynı binada oturan komşusu Çelik ile kendisinin de sorunlar yaşadığını söyledi. Çelik'in alkol alıp şişesini kendi balkonuna attığını belirterek, "Bir sefer içki içip şişeyi bizim balkona atmıştı. 'Neden attın' dedim. O da 'keyif için attım' dedi. Anneyi çağırdım. Anne de 'kusura bakma yenge ben gelirim. Allah aşkına şikayet et' dedi. Ben de şikayet etmiyorum dedim. Tartışmamızın ardından çocuk buraya geldi. Ben ona 'Terbiyesiz' dedim. O da beni tehdit etti. Ben ona 'Ne yapacaksın bana?' dedim. O da bana 'Senin kaç tane çocuğun var' dedi. Ben de ona 'sana ne köpek' dedim" diye konuştu.

"Dairesinden bağırma sesleri geliyordu"

Kadın olay günü yaşananları da anlattı. Olay günü Çelik'in dairesinden bağırma sesleri geldiğini belirterek, "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 bucuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu." dedi. Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini belirten komşu, "Binadan bağırma sesleri gelirdi. Baba bağırırdı küfür ederdi. Çocuk da babaya bağırırdı. Anne de babada bize zarar vermedi. Ama sürekli arada bağırırlardı. Haftada 2-3 kez ses duyulurdu. Bir sefer iki sefer bana bağırmıştı" ifadelerini kullandı.