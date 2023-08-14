İki bölgeye dikkat: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta illerde görülmesi beklenen hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava sıcaklıkları ne kadar artacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıran hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara 33-38, İstanbul 28-29, İzmir 32-34, Kayseri 37-40, Adana 38-45, Hatay 36-42, Mersin 36-43 Kahramanmaraş 38-45, Osmaniye 38-45, Konya 38-40, Eskişehir 37-41, Kırıkkale 39-41, Bolu 34-38, Karabük 37-40, Amasya 35-38, Malatya 40-43, Elazığ 40-41, Tunceli 40-41, Bingöl 38-40, Muş 38-39, Hakkari 34-37, Diyarbakır 43-44, Gaziantep 39-43, Adıyaman 39-44, Şanlıurfa 41-45, Batman 43-45, Şırnak 39-40, Kilis 42-46"

Marmara'da önemli bir değişiklik benlenmiyor

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Marmara'da yer yer lokal yağışlar beklenirken, Güneydoğu'da özellikle deprem bölgesinde aşırı sıcaklar bekleniyor. Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 6 ila 8 derece arasında sıcaklıkların yaşanması tahmin ediliyor.

Hatay'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Malatya'da benzer sıcaklıklar bekleniyor. Kahramanmaraş'ta ise önümüzdeki günlerde 45-46 derecelerin görülmesi bekleniyorken, yeni bir sıcaklık rekoru kırılabilir.