İlhan Şeşen'den kötü haber: Sağlık durumu kritik

Usta sanatçı İlhan Şeşen'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumu, son yapılan açıklamalara göre ciddiyetini koruyor.

"Durumu artık kritik boyutta"

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."

İlhan Şeşen'in biyografisi

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. Sunay Akın’la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne aldı. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.