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Justin Timberlake'i gözaltına alan memura 'yılın polisi' ödülü

Geçen yaz ünlü şarkıcı Justin Timberlake'i alkollü araç kullanmaktan gözaltına alan polise 'yılın polisi' ödülü verildi.

Haber Merkezi
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Justin Timberlake'i gözaltına alan memura 'yılın polisi' ödülü
TMZ
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Geçtiğimiz yaz Justin Timberlake'i 'alkol etkisi altında araç kullanma' şüphesiyle gözaltına alan ve tutuklayan polis ödüllendirildi. Küçük bir New York kasabasında görev yapan ve Timberlake olayı sonrası ünlenen Michael Arkinson adlı memur, 'yılın polisi' ilan edildi.

Sag Harbor Polis Merkezi'nde çalışan Arkinson, Şef Rob Drake tarafından yakın zamanda düzenlenen bir törenle ödüle layık görüldü. Drake, Arkinson'ı "emniyet ve toplum içinde anında etki yarattığı" için övdü.

Polis Arkinson, haziran ayında, New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında, araç kullanırken "dur" işaretine uymaması ve şeridinde kalmayı başaramamasının ardından, Timberlake'i alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına almıştı. Arkinson, Timberlake'i durdurup gözaltına aldığında kim olduğunu bilmediğini söylemişti.

Tutukluyken çekilen fotoğrafıyla uzun süre gündemde kalan Timberlake, eylül ayında trafik cezası anlaşmasını kabul etti ve konu kapandı. Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme ile vardığı anlaşma kapsamında, kendisine yöneltilen ve daha az kusurlu trafik ihlali sayılan 'alkol etkisinde araç kullanma' suçlamasını kabul etmesinin ardından, 500 dolar para cezasına, kendi seçtiği kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta 25 saat kamu hizmetine ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapmaya mahkum edildi.

Olay sonrası 90 gün süreyle ehliyetine el konulan ABD'li şarkıcı, "Benim yaptığım bir hataydı ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım" demişti.

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