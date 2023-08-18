İmamoğlu duyurdu: Bakan Şimşek dış kredi için onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, kentin ulaşım yatırımları için ihtiyaç duydukları dış kredilere Hazine onayı verdiğini duyurdu.

"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler." diyen İmamoğlu, onay verilen projelerin, “M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu/300 metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu/100 metro aracı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı/34 tramvay aracı” olduğunu belirtti.

İmamoğlu, Bakan Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu önceki gün ziyaret ettiğini duyurmuştu.