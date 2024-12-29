İmamoğlu duyurmuştu: TBB'nin Suriye'ye göndereceği heyet belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye’ye “şehirlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal altyapının yeniden inşası, yerel yönetimlerin desteklenmesi” konularında yapılabilecek çalışmaları incelemek için bir heyet göndereceğini duyurdu.

TBB'den Dışişleri Bakanlığına başvuru

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, heyetin Suriye ziyareti için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuruda, Suriye’de daha önce kurulmuş olan “kardeş kentler” ilişkilerinin de ön planda tutulduğu belirtildi. Ayrıca, TBB ve ilgili yerel yönetim kuruluşlarının, Suriye’deki kentlere yapılacak yardımlar ve destekler hakkında bilgi edinmesi gerektiği ifade edildi.

Başvuruda, Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin heyete yardımcı olması ve “randevular ve temaslar hakkında yönlendirme” yapılması talep edildi.

TBB’nin hem de Avrupa ve dünyadaki yerel yönetim kuruluşlarının Suriye kentleri için yapılabilecekleri öğreneceği bildirildi.

Gidecek heyetteki isimler belli oldu

Suriye’ye gidecek heyette şu isimler yer alacak:

Suat Yıldız – TBB Genel Sekreteri

Feridun Ulutaş – TBB Genel Sekreter Yardımcısı

Serkan Özcan – İBB Başkan Danışmanı

Mehmet Ali Çalışkan – İBB Başkan Danışmanı

Mustafa Osman Turan – İBB Başkan Danışmanı

Ali Halit Taş – Memur

Ammar Segman – Tercüman

Erdem Güney – Uzman

Şehirlerin altyapısı yeniden inşa edilecek

İmamoğlu’nun ve TBB’nin amacı, Suriye’deki şehirlerin yeniden inşası ve yerel yönetimlerin desteklenmesi için yapılabilecek somut adımları belirlemek. “Şehirlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapının yeniden inşası” gibi önemli konulara yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. Ayrıca, “yerel yönetimlerin desteklenmesi” için gereken adımlar da gözden geçirilecek.