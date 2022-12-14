İmamoğlu: Kimse zincir vuramaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve hak mahrumiyeti kararının açıklanmasından sonra İBB Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti.

Ekrem İmamoğlu, “Kim, sizin, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vuracakmış, hiçkimse… Bugün hep birlikteyiz, yarın daha da çoğalacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizi başlatıyoruz. Yarın daha da büyüyecek” diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de şu ifadeleri kullandı;

"Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz be… Bundan yıllar önce burada bir şiir okuduğu için hapse giren bir belediye başkanı vardı. O büyükşehir belediye başkanı burada sizlere seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğru o şarkı orada bitmemişti. Ama ben buradan sesleniyorum, bu şarkı da burada bitmez.

Altı partinin genel başkanı Saraçhane'de buluşacak

Sandıkta bunlar elbette hesap verecek. Dün nasıl kaçarak gidenler olduysa bugün de o korkaklar kaçarak gidecek. Korkunun ecele faydası yok, kaçarak gidecekler. Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız ve haksızlığın karşısında olacağız."

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı

İmamoğlu daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu akşam burada buluşmamızın nedeni yaşadığımız hukuksuzluk. Bu akşam Genel Başkanımız Akşener duygularını paylaştı. Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu da beni aradı, yarın 6 genel başkanla burada olacağız. Yarın halkımızı buraya çağıracağız ve aydınlık yarınlara beraber bakacağız. Bu dava Türkiye’nin düştüğü durumun özetidir.

'Adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır'

Tokatı misli misli attınız ama doymadılar, doyamadılar. Bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları, seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır."