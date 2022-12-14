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Meral Akşener'den İmamoğlu kararına tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına yanıt vererek, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Saraçhane'den İmamoğlu ile fotoğraf paylaşan Akşener, "Kul kurar, kader gülermiş…" dedi.

Haber Merkezi
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Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Akşener, İmamoğlu’nu etiketleyerek, “Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz” dedi.

Akşam saatlerinde Saraçhane’ya ulaşan Akşener, İBB binasında Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Meral Akşener, İmamoğlu ile fotoğrafının altına “Kul kurar, kader gülermiş… ” yazdı.

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