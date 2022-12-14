İmamoğlu kararına siyasi partilerden tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin olarak Mecliste siyasi parti gruplarından gelen ilk tepkiler şöyle oldu:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

Siyasi yasak geliyor, tarihi bir çelişki, savrulmadır. Ne boyun eğeceğiz ne tehdit edeceğiz. CHP olarak her zeminde mücadele edeceğiz ama bir gerçek var. FETÖ yöntemlerini aratmadığınız söylenemez. Tarih önünde verebileceğiniz cevaplar yok, biz haklılığımızı anlatırız. Günü gelir bu millet sandığa git bu haksızlığa, vicdansızlığa, kumpascılığa cevabını verir. Size yapılanın mislini planlaya tasarlaya bu hale getiriyorsunuz, zulmünüz çok oldu sonunuz yakın,

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu:

Halk egemenliği ilkesi iktidar tarafından rafa kaldırılmıştır, sadece İstanbulluların değil bütün vatandaşlarımızın hakkı çiğnenmiştir, bu mağduriyeti ilk yaşayan tartışmalı mahkeme kararıyla siyasi hakları elinden alınmış bir Cumhurbaşkanımız var. Seçim arifesinde önümüzdeki süreci şaibeli hale getirecek mahkeme kararlarına karşıyız. Karar yargıda vesayetin delili olarak demokrasi tarihimize geçecektir.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç:

Hukuksuz, halkın iradesine yönelik çok açık saldırı olan bir karardır

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu:

Anayasamıza göre görülmekte olan dava hakkında görüşme yapılamaz beyanda bulunulamaz. Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. Kararın kesinleşmesi bozulması, yargı yolu açık olmak üzere ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesi doğru değildir.