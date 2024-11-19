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İmamoğlu, Özgür Özel ile görüşecek: Kayyum uygulamasına karşı adımlar masada

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum gündemiyle çarşamba günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara'da görüşecek.

Haber Merkezi
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İmamoğlu, Özgür Özel ile görüşecek: Kayyum uygulamasına karşı adımlar masada
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede İmamoğlu'nun, Özel'e Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyım uygulamasına karşı atılabilecek adımlar ve bu konuda TBMM'ye sunulabilecek yasa teklifine ilişkin çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.

İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleriyle de görüşecek

Öte yandan İmamoğlu, yarın CHP’nin Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile de bir araya gelecek.

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