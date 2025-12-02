İmamoğlu'ndan AK Parti ve MHP'ye 'TRT' tepkisi

CHP, yarın saat 19.30'da Güngören Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, CHP’nin, siyasilerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınması talebinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine atfen, "Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var" ifadesini kullandı.