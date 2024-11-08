İmamoğlu'ndan Erkan Baş'a ziyaret: Direnişimizi devam ettiriyoruz

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti. Kadıköy'deki TİP İstanbul İl Başkanlığında yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu ve Baş açıklamalarda bulundu.

"Direnişimizi devam ettiriyoruz"

Baş ile Türkiye için herkese moralsizlik veren bir konuyu konuştuklarını söyleyen İmamoğlu, "Esenyurt'ta yaşadığımız kayyum süreci ve ardından Mardin, Batman ve Halfeti'de devam eden bu kötü uygulama, bizde özellikle şunu uyandırdı; Elbette direnişimizi devam ettiriyoruz. Hak arama konusunda hukuki yollara devam ederken, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Muhtelif kampanyalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

TBB Başkanı olarak, 2016 yılında çıkarılan kanun maddesinin değişmesiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten İmamoğlu, hazırlayacakları şablonun Meclis'te gündeme getirileceğini kaydetti.

"Biz kayıtsız şartsız bu kayyum uygulamalarına karşı duruyoruz"

Türkiye'nin çok kötü günlerden geçtiğini savunan Baş ise "Hepimizi bu ülkenin yurttaşları olarak kaygılandıran bir kayyum süreciyle daha karşı karşıyayız. Biz kayıtsız şartsız bu kayyum uygulamalarına karşı duruyoruz. Burada meselemiz, belediye başkanının partisinin, belediye başkanının kendisinin çok ötesindedir. Yurttaşın seçme hakkı, iradesi gasbedilmektedir. Bunun Türkiye'nin neresinde olduğunun da hiçbir önemi yoktur." diye konuştu.