İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin konuştu: Ne konuştuğumuzu biliyoruz

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, TBB tarafından 34 belediyeye hibe edilen Araç Teslim Töreni’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İfade vereceği güne ilişkin soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Bu hafta olduğu konuşulmuştu hukukçularımızdan da bana net bir vakit iletilmemişti. Muhtemelen adliye kaynaklarından böyle bir bilgiye ulaşıldı ki böyle bir şey duyuruldu. Saat 10.00’da ise gideceğiz. Ne konuştuğumuzu biliyoruz, defalarca milyonlarca kez izlenmiştir. Milletimizin evlatlarını korumak, adil bir Türkiye’de yaşama bilinciyle hareket ettiğimizi, hukuksuzlukları yapanların dahi çocuklarının evlatlarının, torunlarını en üst seviyede koruyacak adil, demokratik, en üst seviyede adaletin bağımsız yargı tarafından uygulandığı bir ülkeyi var etme mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu evlatlarımız içerisinde bu hukuksuzluğu yapanların evlatları da vardır. Onlara da aynı şekilde adil bir Türkiye’yi yaşatmak emanet etmek istiyoruz. Cümlemi tekrar ediyorum ki ne olduğu anlaşılsın diye. Bazıları birkaç kez de anlayamıyor çok defa tekrarlamak lazım" dedi.

"Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmişken bir görüşmem olacak"

“Ankara’da temaslarınız devam edecek mi?” sorusu üzerine, İmamoğlu, "Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmişken bir görüşmem olacak. Sayın Mansur Yavaş’la bugün yoğun bir diplomasimiz var. Sabah basın toplantımız vardı. Yetiştik encümen toplantımızı yaptık. Şimdi burada çok değerli gördüğünüz araçlarımızın dağıtımını yaptık. Genel Başkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Mansur Yavaş Başkanımızla da her zaman görüşürüz" ifadesini kullandı.

Belediyelerin borçlarının yapılandırılması

İmamoğlu, "Belediyelerin borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığınız görüşmede gelinen son durum nedir?" sorusu üzerine, “Son encümen toplantımızda bunu da konuştuk Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın talebimizi kabul edip organize ettiği toplantıdan sonra ekipler ilk etapta çalışmayı yaptılar. Şu anda geniş hatlarıyla bir rapor kendilerine sunuldu arkadaşlarımız tarafından. Sayın Bakanımızın oluşturduğu heyet buna dönük çalışmalarını yapacaklar. Bir kez daha bir araya gelecekler. Oluşacak sonuca göre de özellikle belediyelerin ödeyebilecekleri bir yapılandırmayla takas yöntemlerinin değerinde gayrimenkul alınması yöntemi ile yapılmasıyla ilgili farklı detayları da içeren bir biçimde son aşamada kendisiyle yine buluşmak istediğimizi iletmiştik. Bu çerçevede umarım bu sorunu suhulet içerisinde ama sürdürülebilir olması kaydıyla, yani belediyelerle ilgili şu yapılandırmayı yaptım eğer geliri onu ödeyecek seviyede değilse yine anlamlı olamıyor. Dolayısıyla bunu da önceleyen bir kavramla talebimizi iletmiştik. İnşallah bu şekilde bir sonuç alırız. Biz bunu hem yerel yönetimlere duyururuz hem de Sayın Bakan’a bu çabası içinde teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.