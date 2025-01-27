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Ekrem İmamoğlu cuma günü ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü ifade verecek.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu cuma günü ifade verecek
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vereceği tarih netleşti.

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak Cuma günü ifade vereceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirmişti.

İmamoğlu, açıklamasında, "Bak Başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarını bile, -sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için, seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki, senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, şunları söylemişti: "Senin tıynetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri, bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki, senin dahi, senin bile yuvana, ailenin o çocuklarına, geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu işin. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız.” İmamoğlu'nun konuşmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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