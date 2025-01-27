Yıldız Holding’in 'Hattatlar' sergisi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Daha önce “Konuşan Yazılar” adıyla, Bursa, Konya, Edirne ve Ankara’da yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursa ve Kayseri’nin ardından Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluşturdu. Sergide Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserleri yer alıyor.

Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alan geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini toplumla buluşturma misyonunu sahiplendiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, “Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda İstanbul Çamlıca’daki kampüsümüzde sergilenen, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerinin bir arada olduğu Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu bugüne kadar binlerce sanatseverle buluşturduk. Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini Şanlıurfa’nın kadim topraklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kıymetli eserlerin manevi zenginliğini paylaşmak üzere Şanlıurfalı sanatseverleri Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimize davet ediyoruz” dedi.