Nasdaq'taki düşüş, kripto paraları baskılıyor

IG'ye göre Nasdaq vadeli işlemleri, Çinli startup DeepSeek'in yeni yapay zeka modelinin Amerika'nın sektördeki hakimiyetini tehdit edebileceği endişesiyle %4,5 düştü.

Kendrick, kripto para birimlerindeki düşüşün “dijital varlıklar ve teknoloji sektörü arasındaki güçlenen ilişkiyi” vurguladığını belirtti.

Kendrick, ABD Başkanı Trump'ın sektöre yönelik icra emirlerinin etkisiz kalmasının ardından dijital varlıkların satışa maruz kaldığını vurguladı.

Trump ulusal bir dijital varlık stokunu değerlendireceğini söyledi ancak bazılarının umduğu gibi stratejik bir bitcoin rezervi ilan etmekten kaçındı.

Bitcoin bir buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 97.810 doları gördükten sonra %5,8 düşüşle 99.015 dolara geriledi.