Bakanlık açıkladı: Bolu'daki otel yangını faciasında 46 kişi taburcu oldu
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişiyi hayattan koparan yangın faciasına ilişkin yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığndan, faciada yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
46 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.