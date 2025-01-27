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Beyoğlu’nda 5 katlı bir otelde yangın paniği! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mahallesi’nde bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Haber Merkezi
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Beyoğlu’nda 5 katlı bir otelde yangın paniği! Çok sayıda ekip bölgede
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Beyoğlu'nda 5 katlı otelin sauna bölümünde bulunan elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Otelde kalan bazı turistler panikle dışarı çıktı.Yangın, 13.45 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi.

Otelde bulunanlar panik halde dışarıya kaçtı

Edinilen bilgiye göre, otelin eksi ikinci katında bulunan saunanın elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Otelden bulunanlar panik halinde dışarı çıkarken, yangın otel çalışanlarının kendi çabalarıyla kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde kontrol amaçlı çalışma yaptı. Otelde kalan bir kaç turist panikle dışarı çıktı.

Otelin 5'inci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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