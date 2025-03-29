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İmamoğlu'ndan Maltepe paylaşımı: Milyonlar iradesine sahip çıktı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından bugünkü Maltepe mitingiyle ilgili yapılan paylaşımda, "Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı, teşekkürler İstanbul" denildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Maltepe paylaşımı: Milyonlar iradesine sahip çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, mitingden görüntülerle birlikte, "Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" mesajına yer verildi.

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