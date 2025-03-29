İmamoğlu'ndan Maltepe paylaşımı: Milyonlar iradesine sahip çıktı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından bugünkü Maltepe mitingiyle ilgili yapılan paylaşımda, "Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı, teşekkürler İstanbul" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, mitingden görüntülerle birlikte, "Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" mesajına yer verildi.
Aziz milletim;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025
Asla umudunuzu yitirmeyin.
Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.
Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.
Teşekkürler İstanbul. pic.twitter.com/sEqTHN4b7E