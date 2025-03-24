İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevi'nden ilk mesaj: İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz!

İBB soruşturması kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının da olduğu 50 kişi tutuklandı.

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı.

SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarını paylaşan, aynı cezaevinde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Ekrem İmamoğlu’nun “İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz” mesajını verdiğini aktardı.

Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı.

Ersöz, "Dört günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. Hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.