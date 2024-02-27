İmamoğlu'ndan 'Yanlışlıkla görevi aldı' diyen Erdoğan'a yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019'da yanlışlıkla görevi aldı" sözlerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi, milli irade; başkası kazanırsa yanlışlık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'deki Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Güngören'de İBB'nin yaptığı projeleri anlatan İmamoğlu, "Burada iki otoparkı hizmete açtık. Teknoloji Atölyesi'ni, Mahalle Evi'ni, yine Güngören Meydanı'nı toparlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal yardımları arttırdık"

Sosyal yardımları en üst seviyeye tırmandırdıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da 100 bin öğrencimize burs verdik. Seneye vereceğimiz bursu 15 bin lira olarak ilan ettik. Bir haneye tek emekli maaşı giriyorsa yılda 10 bin lira pazar desteği vereceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm mesajı

Kentsel dönüşümü çok önemsediklerinden bahseden İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm konusunda kararlıyız. Asla bu konuda oy avcılığı yapmadık. Tüm riskli yapılara sabit destekli ödeme desteği sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyesinin yüzde 60'ını belediye olarak biz karşılayacağız. 50 bin riskli konut içinde emeklilere aitse ve dar gelirliyse yine yüzde 60'ını biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu göreve talip olan anlayıştan farklıyız" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçek ihtiyacı tespit eder, gerçek ihtiyaç üzerinden konuşuruz. Ne aldanırız, ne aldatırız. Tozkoparan'da olduğu gibi kentsel dönüşüm ile ilgili aldatanlardan farkımız hakkaniyetli ve zamanında yapmamız. Ne dedi hatırlayın, 'Tozkoparanlılar çok mutlu' dediler. Biz konuşanlara baktık, bir genç 'Ben burada AK Parti Gençlik Kolları'nı kurdum. Beni de aldattılar, pişmanım' diye medyaya demeç verdi. Ne aldatan olacağın ne aldanan olacağız."

Murat Kurum'a gönderme

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermede bulunan İmamoğlu, "İstanbul'da bir süredir ilginç bir seçim süreci yaşıyoruz. Bir bölümüyle bizi şaşırtıyor, bir bölümüyle şaşırtmıyor. 'Polemikten uzak' duracağım dedi. Ben ona acemi aday diyorum, kusura bakmasın. Acemi aday bazen yüzümüzde acı da olsa bir tebessüm bırakmıyor değil. Ben de sevindim proje konuşacağız diye. Acemi aday sevincimi yarıda bıraktı, biraz su kaynattı. Polemikleriyle gündeme geldi. Gitti proje, geldi polemik. 40 kere tekrarlanmış 5 yıldır bana yapıştırılmaya çalışılan laflarla polemik üzerinden bana sataşmaya gayret etti" ifadelerini kullandı.

Davet tartışmasına değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir daveti var ortada. Davet aşağı, davet yukarı. Vay efendim davet edilmedin, aslında not gönderildi. Ortada bir davetiye var, bir ateş topuna döndü. Dokunan yanıyor. Kim etti, ortada davet eden yok. Bu acemi adaya, İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Yapamayacağı işleri vaadetmek konusunda bir maharet gösteriyor o ayrı ama iki konuda doğruyu söyledi. Bir tanesi 'yüzde 87 Ekrem İmamoğlu projelerini yaptı' dedi. Bir de dedi ki 'Depremde İstanbul koştu, deprem bölgesine yetişti' dedi."

Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için "Bu şahıs 2019'da nasıl olduysa yanlışlıkla görevi aldı" ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, "Kendi seçimi kazandığı zaman milli irade, ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi, milli irade; başkası kazanırsa yanlışlık." diye konuştu.

"6 Mayıs 2019 akşamı İstanbul'a adı konmamış bir darbe yapılmıştır" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da seçimi iptal ettiler. Sandıklarda 700 tane terörist vardı dediler. Sonuçta ne oldu, kimse ceza almadı. Sırf bir seçimi başkası kazandılar diye seçimi iptal ettiler. 'Oy çaldılar' dediler, dava bitti ve oy çalan kimse yok. Bize demokrasi nutukları atan o beyefendi 'Sen 13 bin oyla İstanbul seçimini kazanacağını mı zannettin' dedi. 'Çaldılar ifadesi hukuki değil, siyasi ifade' dedi. 6 Mayıs 2019'da güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Ne oldu, millet 23 Haziran'da da 803 bin oyla fark atarak demokrasiye sahip çıktı."

İmamoğlu, "Niye tehdit ediyor biliyor musunuz? Sizden korkuyor. En çok korkutuğu şey, milleti. Ey milletimiz, gücünüzün farkına varın. İstanbul 2019 yılında bizi tercih etti. İstanbul 2019'da onu dize getirdi. Seni gidi seni, sen demek bundan anlıyorsun" diye konuştu.