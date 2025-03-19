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İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. 

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

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