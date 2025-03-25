İmamoğlu'nun hesabından Saraçhane paylaşımı: Ekrem millettir
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı paylaşımda "Ekrem millettir" notu düşüldü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da yoğunlaştı.
"Ekrem millettir"
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde yurttaşlar, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla sokaklara çıktı. İstanbul Saraçhane'de toplanan kalabalık, İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararını protesto etti.
Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı videosu paylaşılan gönderide, "Ekrem millettir" notu düşüldü.
Ekrem millettir. pic.twitter.com/i3HExdTdg0— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025