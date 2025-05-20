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İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na ait kayıp cep telefonu bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

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