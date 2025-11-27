İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Komisyon 4 Aralık'ta toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki üç kişilik heyet 24 Kasım günü İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Bu önemli gelişmenin ardından komisyonun ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştireceği öğrenildi.

Üç kişilik heyet İmralı'ya gitti

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan üç kişilik heyet, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile beklenen görüşmeyi 24 Kasım'da gerçekleştirdi.

Meclis Başkanlığı’nca görüşmeye ilişkin, “Toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır” denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşan Meclis heyetinin ziyaret programını baştan sona Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptı.

Heyet pazartesi öğle saatlerinde adaya hareket etti. MHP’li Yıldız yola çıkmadan hemen önce sosyal medya hesabından, “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” mesajını paylaştı.

Saat 16:00 sularında İmralı’dan dönen üç milletvekili, öncelikle İstanbul’da bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Heyet üyelerinin Kurtulmuş ile yaptığı değerlendirmenin ardından görüşmeye ilişkin genel bilgilendirme Meclis Başkanlığı’nca yapıldı.

"Sorulan sorular kapsamında detaylı beyanlar alınmıştır"

Meclis Başkanlığı’nın açıklamasında, “Bu doğrultuda, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir” denildi.