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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı

İran makamlarınca organize dolandırıcılık suçundan iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu şahıs, Isparta'da yakalandı.

Haber Merkezi
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "organize dolandırıcılık" suçundan İran makamlarınca iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu S.M.M., Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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