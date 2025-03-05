Yargıtay'dan karar çıktı! Plajlarda şezlong dayatması resmen yasaklandı

Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu, Yargıtay kararıyla tarihe karıştı.

Tatilciler, birçok plaj işletmesinin denize girmek isteyen vatandaşlardan yüksek ücretler talep ettiğini ve aksi takdirde plajı kullanmalarına izin vermediğini belirtiyordu. Ancak Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğunu ve herkesin eşit şartlarda faydalanması gerektiğini vurgulayarak, özel işletmelerin bu uygulamasına "dur" dedi.

Şezlong krizi mahkemeye taşındı

Ekol TV'den İlker Turak’ın özel haberine göre, Eşref Kaya isimli bir vatandaş, İzmir'in Çeşme ilçesinde özel bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek istedi. Bunun üzerine işletme yetkilileri, Kaya’nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahale etti.

Olayın büyümesiyle, işletme yetkililerinden biri Kaya'ya "Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından Kaya, hem işletme çalışanlarından hem de yetkililerden şikayetçi oldu.

Mahkeme kararını verdi: Hapis cezası

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletme çalışanları hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Yapılan yargılama sonucunda, sanıklar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kararında sahillerin herkesin ortak kullanımına açık olduğu ve özel işletmelerin denize girişleri engelleyemeyeceğini vurguladı.

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Sanıkların hapis cezasına yaptığı itirazlar, Yargıtay Genel Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay, sahillerin kamuya ait olduğunu belirterek, işletmelerin vatandaşların denize girişini engelleme hakkı olmadığına hükmetti.

Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluşturuldu.

Vatandaşlar ne düşünüyor?

Plajda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalan tatilciler, Yargıtay’ın kararını memnuniyetle karşıladı. Tatilciler, artık şezlong kiralamadan istedikleri plajda denize girebileceklerini belirtirken, birçok vatandaş sahillerin ranta açılmasına karşı uzun süredir mücadele ettiklerini vurguladı.

Plaj i̇şletmeleri nasıl etkilenecek?

Bu karar sonrası plaj işletmelerinin, şezlong ve diğer hizmetleri zorunlu hale getiremeyeceği kesinleşti. Ancak bazı işletmelerin, fiyat politikalarını artırarak farklı yöntemlerle gelir elde etmeye çalışabileceği konuşuluyor.

Uzmanlar, sahillerin daha sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.