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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Artvin'de yakalandı

Interpol tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan şüphelinin Artvin'de yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Artvin'de yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hopa ilçesinde 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "şantaj" suçlarından 39 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ve kırmızı bültenle aranan G.T. (42) yakalandı.

Hakkında 10 yıldır arama kararı bulunduğu öğrenilen G.T. adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

G.T'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve "suçluyu kayırma" suçundan haklarında işlem başlatılan H.T, R.T. ve C.T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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