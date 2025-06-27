İPA: Her dört beyaz yakalıdan üçü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor

İstanbul Planlama Ajansı'nın “Beklentiler ve Gerçekler Arasında İstanbul’da Beyaz Yakalılar” raporu yayımlandı.

Rapor, kırılgan orta sınıflaşmayı belirgin biçimde yaşayan beyaz yakalıların İstanbul’daki mevcut koşullarını inceliyor. Rapora göre, her dört beyaz yakalıdan üçü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde:

• 2011–2023 yılları arasında nitelik gerektirmeyen işlerde dahi esas iş geliri artışı yüzde bin 600’ü aşarken beyaz yakalılarda bu oran, en düşük artış olan yüzde bin 58’de kalıyor.

• Buna karşın beyaz yakalılar en yüksek hanehalkı harcaması yapan ikinci grup olarak ekonomide önemli bir yerde konumlanıyor.

• Yüzde 43,2’si birikim yapamadığını, yüzde 23,5’i harcamalarını kısarak ay sonunu zor getirdiğini, yüzde 9,9’u ise bazı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor.

• İstanbul’da ev sahibi olmak imkansız görülürken diğer illerden ev almanın da bugün erişilemez hale geldiği ifade ediliyor.

• Yüksek vergi yüküne rağmen nitelik kaygısı, mesai saatleri ve yoğun iş temposu gibi nedenlerle kamu hizmetlerine erişim sınırlı kalıyor.

• Sorunlarının kalıcılaştığını düşünen beyaz yakalılarda yurt dışına gitme eğilimi artıyor.