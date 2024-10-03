İran’ın füzeleri İsrail'e düştüğünde komutanlar Meclis’teydi, haberi alınca acil olarak ayrıldı

Türkiye; İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve bu ülke ile arasındaki yüksek gerilimi, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve MİT üzerinden de askeri ve istihbari açıdan yakından takip ediyor. İran, önceki akşam İsrail’e çok sayıda balistik füze ile saldırıda bulundu.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bu sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Meclis’teki yeni yasama yılı resepsiyonundaydı.

Telefon geldi, acil olarak ayrıldılar

Gürak, İsrail’e yönelik füze saldırısını gelen bir telefon ile Meclis’teki resepsiyonda öğrendi. Gürak ile kuvvet komutanları, bunun üzerine acil olarak resepsiyondan ayrıldı. Genelkurmay Başkanlığı, saldırıları ve muhtemel gelişmeleri askeri açıdan yakın takibe aldı. Türkiye’nin askeri açıdan gelişmeleri izleyeceği uydu ve radar kapasitesi bulunuyor.

Türkiye ayrıca NATO’nun imkan ve kapasitesinden de faydalanabiliyor.

MGK’da konuşulacak

Bölgedeki gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) da masaya yatırılacak. MGK’nın eylül ayı olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York programı nedeniyle gecikmeli olarak bugün yapılacak. Saat 15.00’te başlaması planlanan toplantıda, kurul üyesi bakanların yanı sıra güvenlik bürokrasisinden üst düzey yöneticiler de yer alacak. Toplantının sıcak gündemini; İsrail’in Lübnan’daki operasyonları ile İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırıları oluşturacak.