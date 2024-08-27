İş Bankası'nın 100. yıl dönümünde büyük kutlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulan Türkiye İş Bankası, 100. yaşını, Tersane İatanbul'da verdiği büyük davetle kutladı.

Davete, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve gazeteci, iş dünyasından eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, Ali Sabancı, Faruk Eczacıbaşı ve Füsun Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı.

Davetlileri Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen'le birlikte karşılayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuşmasında başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in ve bankanın kurucularına şükranlarını sundu.

Hakan Aran, davete katılamayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kutlama telgraflarını da davetlilerle paylaştı.

Davette daha sonra çok sesli müzik eşliğinde İş Bankası'nın tarihinden görüntüler sahneye taşındı.

T24'ün haberine göre kutlama programının "100 Yılın Konseri" adı verilen bölümü, sahnedeki dev ekrana yansıtılan İş Bankası'nın tarihineden görüntülerle başladı. Bu bölüm de sahneye çıkan ilk sanatçı olan Emel Sayın "Rüyalar gerçek olsa" şarkısıyla büyük alkış aldı.

Daha sonraki zeybek gösterisinin ardından sahneye çıkan Evren Can Gündüz, Atatürk'le özdeşleşen şarkılardan 'Selanik Türküsü'nü icra etti.

Gündüz'ün ardından sahne alan sanatçı, "Ben gamlı hazan, sense bahar" eseriyle Gaye Su Akyol oldu. Akyol'un ardından Jehan Barbur 'Samanyolu' ile sahne aldı. Sanatçı Karsu da "Gesi Bağları" türküsünü icra etti.

Daha sonra sırasıyla, Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin, Erol Evgin, Kenan Doğulu, Sertab Erener ve son olarak Ajda Pekkan sahne aldı.

100. yıl daveti, dronlarla gökyüzünde tasvir edilen Atatürk, Türkiye haritası eşliğinde İş Bankası, İş Bankası kumbarası ve 100. yılı sembolize eden görsellerle sona erdi.