Eski HSBC Genel Müdürü Piraye Antika'dan İş Bankası mesajı: Güçlü rakibimizin bu insani yaklaşımını hiç unutamadım

Eski HSBC Bankası Genel Müdürü Piraye Antika, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümünü, 20 Kasım 2003'te İstanbul Levent'teki HSBC binasına düzenlenen terör saldırısı sonrasına dair bir anısını paylaşarak kutladı.

"Kolayına 'Türkiye’nin Bankası' olunmuyordu"

T24'ün haberine göre Saldırı sonrası kendilerini arayan zamanın İş Bankası Genel Müdürü'nün, binalarının bir katını kendilerine ayırdıklarını ve çalışmalarına orada devam edebileceklerini belirterek samimiyetle davette bulunduklarını anlatan Antika, "Kolayına 'Türkiye’nin Bankası' olunmuyordu" ifadelerini kullandı.

"Güçlü rakibimizin bu insani yaklaşımını hiç unutamadım"

Antika, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İş Bankası ile ilgili en unutulmaz anım da şudur: Hain saldırı sonucu Genel Müdürlük binamızı kaybettiğimiz gün ilk arayanlardan biri zamanın İş Bankası Genel Müdürüydü. Binalarının bir katını bize ayırdıklarını, çalışmalarımıza oradan devam edebileceğimizi belirterek samimiyetle davet ediyorlardı. Acil risk yönetim planlarımızı devreye koymuş başta kahraman ekibimiz şehirdeki diğer binalarımızın da yardımıyla işin içinden çıkmıştık ama güçlü rakibimizin bu insani yaklaşımını hiç unutamadım. Kolayına “Türkiye’nin Bankası” olunmuyordu. Nice yüzyıllara İş Bankası!"

Ne olmuştu?

15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen dört intihar saldırısında, patlayıcı yüklü kamyonetler infilak ettirilmişti. 20 Kasım'da, Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve Beşiktaş'taki HSBC Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 450'den fazla kişi yaralanmıştı. Toplamda, dört saldırıda 57 kişi ölmüş, 750'den fazla kişi yaralanmıştı.