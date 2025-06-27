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İSKİ'den 4 ilçe için 'içme suyu' açıklaması: İddialar tamamen asılsızdır

İSKİ, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir” denildi.

Haber Merkezi
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İSKİ'den 4 ilçe için 'içme suyu' açıklaması: İddialar tamamen asılsızdır
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelere ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan İSKİ, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

 Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Anadolu Yakası’ndaki Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddiaları yer almıştır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. İstanbul’un içme ve kullanma suyunun yüzde 99’u yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Her su kaynağının tadı ve kokusu aynı olmayıp, içerdiği mineral yapısına ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Tat ve koku şikâyetleri, bazı bölgelerin farklı kaynaklardan beslenmesi ve havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan, doğal ve geçici bir durum olup gerekli analiz, kontrol ve deşarj işlemleri yapılarak su kalitesi izlenmektedir. Yapılan kontrol ve laboratuvar analizleri neticesinde halk sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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