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Isparta'da kediye tekme atan vicdansız tutuklandı!

Kediye tekme atan 24 yaşındaki vicdansız tutuklanarak cezaevine gönderildi

Haber Merkezi
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Isparta'da kediye tekme atan vicdansız tutuklandı!
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Isparta'da kediye tekme atarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan vicdansız tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Batuhan Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Batuhan Yavuz isimli şahıs, pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kediyi tekme atarak uzaklaştırdı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan Batuhan Yavuz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin altından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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