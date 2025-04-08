İstanbul Barosu: En yoğun gözaltı ve tutuklama işlemleri İstanbul’da gerçekleşmiştir

İstanbul Barosu, ‘süregelen toplu gözaltılar ve yaşanan hukuka aykırılıklara’ ilişkin bir toplantı düzenledi. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu avukatlara seslenerek, ““19 Mart 2025’ten bu yana, Anayasal haklar kapsamında ülke genelinde düzenlenen protesto ve gösteri yürüyüşleri sırasında en yoğun gözaltı ve tutuklama işlemleri İstanbul’da gerçekleşmiştir. Vatan’dan Çağlayan’a, Çağlayan’dan Metris’e, Metris’ten Silivri’ye bir çoğunuzun özverili biçimde çabasını; koşturmacasını ve savunma mesleğinin vazgeçilmez olduğunu haykırırcasına eylemlerinizi gözlemledim. Sizi kutluyorum.” dedi.

"En yoğun gözaltı ve tutuklama işlemleri İstanbul’da gerçekleşmiştir."

İstanbul Barosu’nun Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, 19 Mart 2025’ten bu yana ülke genelinde gerçekleşen toplu gözaltılar ve tutuklamalara ilşikin baro avukatları ise sırasıyla söz alarak sürece ilişkin gözlemlerini paylaştı. Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, “19 Mart 2025’ten bu yana, Anayasal haklar kapsamında ülke genelinde düzenlenen protesto ve gösteri yürüyüşleri sırasında en yoğun gözaltı ve tutuklama işlemleri İstanbul’da gerçekleşmiştir." dedi.Kaboğlu şunları söyledi:

"İstanbul Barosu’nun kuruluş günü Avukatlar Günü olarak bütün Türkiye’de kutlanıyor. 5 Nisan Avukatlar Günü Ankara’daydık. Ankara’daki yürüyüş tarihsel bir yürüyüş ve tarihsel bir toplantıydı. Bu toplantıya ev sahipliğini Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptı. Ancak, katılımıyla ve niceliksel gücüyle İstanbul Barosu damgasını vurdu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen barolara ve avukat meslektaşlarımıza teşekkür etmek isteriz. Bu toplantı gerçekten 5 Nisan’a yaraşır bir toplantı oldu.

"Anayasa’nın bize yüklediği görevler ve sorumluluklar kolektif olarak yerine getirilecektir"

Sizler bu akşam sadece nisan ayı değil mart ayı tanıklıklarını da getirdiniz. Bu akşamki toplantı avukatlar haftası toplantılar dizisinin ikincisini oluşturuyor. Bu toplantının çıktılarına göre hazırlayacağımız rapor, bir araya getireceğimiz veriler, kamuoyuna yönelik olarak üçüncü toplantımız için hazırlık çalışmaları niteliği taşımaktadır. İstanbul Barosu olarak avukatlık kanunun ve Anaysa’nın bize yüklediği görevler ve sorumluluklar kolektif olarak yerine getirilecektir.

"Savunma mesleğinin vazgeçilmez olduğunu haykırırcasına eylemlerinizi gözlemledim"

Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Vatan’dan Çağlayan’a, Çağlayan’dan Metris’e, Metris’ten Silivri’ye bir çoğunuzun özverili biçimde çabasını, koşturmacasını, savunma mesleğinin vazgeçilmez olduğunu haykırcasına eylemlerinizi gözlemledim. Sizi kutluyorum."