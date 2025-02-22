İstanbul Barosu hakkında terör fezlekesi hazırlandı! Başkan ve yönetime hapis talebi

İstanbul Barosu, 21 Aralık 2024'te resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, Suriye’de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in gazeteci olduğu iddia edilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişiler olduğunu belirtti. Başsavcılık, öldürülen şahısların gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren örgüt mensupları olduğunu kaydetti.

Bu paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında "terör propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni aldıktan sonra Baro Başkanı Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin ifadelerini aldı.

Savcılık tarafından hazırlanan fezlekedeki suçlamalar

Savcılık tarafından hazırlanan fezlekede, baro yönetiminin yaptığı paylaşımın terör örgütü mensuplarını meşru gösterme amacı taşıdığı öne sürüldü. Habertürk'ün haberine göre fezlekede şu suçlamalar yer aldı:

İstanbul Barosu'nun yaptığı açıklamayla terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in gazeteci olarak gösterildiği,

Güvenlik güçlerinin operasyonlarının savaş suçu gibi lanse edildiği, Açıklamanın, terör örgütünün nihai hedefi olan bölücülük faaliyetlerini meşrulaştırmaya yönelik olduğu,

Terör örgütü üyelerinin çatışma bölgesinde hedef alınmasını "gazetecilere saldırı" olarak sunmanın örgüt üyeliğini özendirici nitelik taşıdığı,

Devletin güvenlik güçlerine yönelik operasyonlarının meşruiyetini sorgulatarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı,

Halkı yanıltıcı bilgiler yayarak iç ve dış güvenlik ile kamu düzenini hedef alındığı, Açıklamanın, kamu barışını bozmaya elverişli olduğu.

Savcılık, şüphelilerin bu paylaşımla "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini ve teşvik ettiğini" değerlendirdi.

Mahkemeye sevk edildi

Hazırlanan fezlekede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kavuşturma izni için fezlekeyi Avukatlık Kanunu kapsamında en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.