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İstanbul Boğazı'nda şiddetli akıntı: Balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı (Video)

İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'nda şiddetli akıntı: Balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı (Video)
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Olay, Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Balıkçılar, Kanlıca yönüne doğru sürüklendi. Avlanmaya çıkan balıkçıların tekneleri akıntının etkisi altında kaldı. Güçlü akıntılar, denize bırakılan ağlarla birlikte teknelerin sürüklenmesine neden oldu.

Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi

Balıkçılar, akıntıya karşı mücadele ederek ağlarını toplamak ve teknelerini kontrol etmek için çaba sarf etti. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

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