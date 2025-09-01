İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Dilekçede, Cem Aydın'ın Akın Gürlek'i hedef alarak sosyal medyadan "Seyyar giyotinin anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı bir video paylaştığı belirtildi.

Videoda; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek’i "FETÖ" davasından firari olan savcı Zekeriya Öz’e benzettiği ifadelere yer verildi.

Videoda, "Böyle 4 hâkim bulamadınız, bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi, adaletle bağını koparmış; bu beyefendi, hukukla bağını koparmış; bu beyefendi, devri iktidarınızın şahıs devletinde 'Onu bırakmam, onu yapmam' diyen kişinin talimatları için tekerlekli giyotin. Bunu görün, bunun üzerine ne konuşacaksanız konuşun. Ben bunu unutmam, unutturmam; bu isim Akın Gürlek, tekerlekli adalet giyotini, bu Meclisin kayıtlarında ilerleyen zamanlarda tekrar yer alacaksın. Bu yapılanın hesabı sorulur, kanun önünde" ifadelerinin yer aldığına yer verildi. Cem Aydın'ın bu videoyu "geniş kitlelere ulaştırdığı" savunuldu.

Dilekçede; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "seyyar giyotin" ifadesinden dolayı Akın Gürlek'e tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Cem Aydın'ın "bu hakaretleri gündemde tutarak Gürlek'i kamuoyunda küçük düşürmeye çalıştığı" savunularak, "Bu nedenle tazminat tayininde davalının kastının yoğunluğunu da göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz" denildi.

Dilekçede ayrıca Cem Aydın hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret, Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek" suçlamasıyla dava açıldığı da hatırlatıldı.

100 bin lira tazminat istenilen dilekçede, "Sonuç olarak, kamuoyuna yansıyan birçok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmez iken ana muhalefet partisi lideri tarafından müvekkile yönelik, sistematik hakaretlerin derlenerek sosyal medya üzerinden, milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik saldırı gerçekleştirmesi karşısında, müvekkil iç dünyasında elem ve üzüntü yaşamış, manen yıpranmıştır. Müvekkilin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir" denildi.