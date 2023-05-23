İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
AA
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.
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