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İYİ Parti Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa etti.

Haber Merkezi
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İYİ Parti Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa etti
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Ersagun Yücel, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kamuoyuna Duyuru Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim." 

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