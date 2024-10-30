İstanbul-Sofya treni kaza yapmıştı! Aracını raylara terk eden şahıs tutuklandı
Edirne'de kullandığı beton pompası aracını tren raylarına terk eden sürücü Sofya treninin kazasına neden olmuştu. Sürücü "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.
Edirne'de kullandığı beton pompasını raylara terk ederek Sofya treninin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı.
Gözaltına alınan sürücü A. Ş'nin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A. Ş. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.
Araca çarpan İstanbul - Sofya treninde 35 yolcu vardı
Dün sabaha karşı İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.
Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirlemişti.
Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürülmüştü.
Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlatmış, sürücü A. Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.