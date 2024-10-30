  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul-Sofya treni kaza yapmıştı! Aracını raylara terk eden şahıs tutuklandı
Takip Et

İstanbul-Sofya treni kaza yapmıştı! Aracını raylara terk eden şahıs tutuklandı

Edirne'de kullandığı beton pompası aracını tren raylarına terk eden sürücü Sofya treninin kazasına neden olmuştu. Sürücü "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul-Sofya treni kaza yapmıştı! Aracını raylara terk eden şahıs tutuklandı
Takip Et

Edirne'de kullandığı beton pompasını raylara terk ederek Sofya treninin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Gözaltına alınan sürücü A. Ş'nin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 

Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A. Ş. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

Araca çarpan İstanbul - Sofya treninde 35 yolcu vardı

Dün sabaha karşı İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. 

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirlemişti.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürülmüştü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlatmış, sürücü A. Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eskişehir için sonic patlama uyarısı! Ses üstü uçuşlar gerçekleştirilecekEskişehir için sonic patlama uyarısı! Ses üstü uçuşlar gerçekleştirilecekGündem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi" için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi" için tarih verdiEkonomi

 

 

Gündem
Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı
Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı
CHP, Gelecek, HÜDA PAR ve BBP: Siyasiler asgari ücrette buluştu
CHP, Gelecek, HÜDA PAR ve BBP: Siyasiler asgari ücrette buluştu
Kartal Belediyesi işçilerinden grev kararı
Kartal Belediyesi işçilerinden grev kararı
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir süreçle halledeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin insanın katledildiği utanç verici bir süreç yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin insanın katledildiği utanç verici bir süreç yaşıyoruz