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İstanbul Valiliği: EspressoLab’da çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği Maltepe ilçesindeki EspressoLab'ta yaşanan kavga için açıklama yaptı. Valilik, "İş yerine zarar verilmiştir" diyerek dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği: EspressoLab’da çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde boykot edilen EspressoLab'ta oturan bir grup ile Maltepe’deki miting dönüşündeki kişiler arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı.

Sandalyeler hava uçuştu

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada içeride oturan grup, dışarıdakilere sandalye fırlattı. Polis ise kafe önünde güvenlik önlemi aldı.

Valilikten açıklama: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği ise boykot edilen EspressoLab'te yaşanan kavga hakkında açıklama yaptı. Açıklamada dört kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 

Valiliğin yaptığı basın açıklamasında şunlar belirtildi:

"29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. 

İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Vali Davut Gül: Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yaptı. 

Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Maltepe’deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir."

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