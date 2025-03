CHP erken seçim için imza kampanyası başlattı

Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’de erken seçim taleplerini yükseltmek amacıyla geniş kapsamlı bir imza kampanyası başlattı.

İlk imzalar mitingde toplandı

CHP’nin başlattığı “Ekrem İmamoğlu için Özgürlük ve erken seçim” kampanyasına ilk imzalar Maltepe’deki mitingde atıldı.

Kampanyanın hedefi 27.73 milyon oy toplamak

Kampanyanın hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak.

Farklı şehirlerde mitingler devam edecek

CHP’nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek.

Kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Ben yüreği Cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim! 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne demişti?

“Yarın evlatlarıyla birlikte, babası Hasan amcamla birlikte Trabzon’dayım. Ekrem başkanın köyünden başlayarak bir büyük imza kampanyası başlatıyoruz.

Bütün dünyanın gözü önünde, tane tane bu ülkedeki insanlara ulaşarak, dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasıyla Tayyip Erdoğan’a bir güvensizlik oyu vermeye, onun meşruiyetini tüm Türkiye’nin gözünün önüne sermeye, bütün dünyaya “Bu iktidar artık gidiyor, halk desteği kalmadı, erken seçim geliyor” demeye, sandığı getirmeye, erken seçimi getirmeye, bunun için o büyük kampanyaya hazır mıyız?

Yarından itibaren her birimiz, biz kalabalık olmayalım diye uzattıkları o bayram tatilinde, yarından itibaren sekiz gün boyunca kapı kapı gezeceğiz. Ekrem başkanın özgürlüğü için, erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız. Türkiye’de her iki kişiden birinden fazlasının imzasını alacağız.”