İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu! Okulların Pazartesi günü tatil mi?

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti. Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar gelirken, okulların pazartesi günü tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Vali Gül’den açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül’den sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, okulların Pazartesi eğitime başlayacağını duyurdu.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"