  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin
Takip Et

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan evsiz vatandaşların uygun barınma yerlerine yerleştirildiğini belirtti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Gül, sokakta yardıma muhtaç birini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin
Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek mağdur olan kişileri görenlerin 112'ye bildirilmesini istedi.

112'ye bildirin çağrısı

Vali Gül paylaşımında, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşerilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz. Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen" ifadelerine yer verdi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüKüresel Ekonomi

 

'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklama'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklamaGündem

 

Gündem
Bakan Tunç UCM'nin Netanyahu kararını değerlendirdi: Gecikmiş ama olumlu bir karar
Bakan Tunç UCM'nin Netanyahu kararını değerlendirdi: Gecikmiş ama olumlu bir karar
UCM'nin kararının ardından AK Parti'den Netanyahu açıklaması!
UCM'nin kararının ardından AK Parti'den Netanyahu açıklaması!
Avrasya Tüneli'nde araç yandı! Tünel bir süre trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli'nde araç yandı! Tünel bir süre trafiğe kapatıldı
AFAD'dan şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı: Dere yataklarından uzak durun
AFAD'dan şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı: Dere yataklarından uzak durun
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa açıklaması
'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklama
'İnşası devam eden camilere toplanan yardımın akıbeti belli değil' iddiasına Diyanet'ten açıklama