İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek mağdur olan kişileri görenlerin 112'ye bildirilmesini istedi.

112'ye bildirin çağrısı

Vali Gül paylaşımında, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşerilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz. Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen" ifadelerine yer verdi.