İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar yanıtladı...

İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık.. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu’da kar var, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara’da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu’da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye’de."

Cuma gününden sonra sıcaklıklar sert düşecek

Prof. Dr. Şen, "İstanbul’a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul’da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye’ye kar gelecek ama İstanbul’a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege’de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu’da kar yağışı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu ay içerisinde kar yağması beklenmiyor

Prof. Dr. Şen, İstanbul'a kar ne zaman gelecek sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar."