İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında son olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu ilçe belediye başkanlarının sayısı 11'e yükseldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, İstanbul'daki 39 ilçeden 26'sında seçimi CHP kazanmıştı.

CHP'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu'nun tutuklanmasının ardından "31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi'ni yargı eliyle, tehditle, şantajla geri almaya çalışıyorlar" açıklaması yaptı.

Peki, belediye başkanları ne ile suçlanıyor, soruşturmalar neye dayanıyor? DW Türkçe derledi.

Hasan Mutlu - Bayrampaşa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa İlçe Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beraberinde tutuklanan 20 kişiye "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor. Bir kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine veya başlasına menfaat sağlamasına irtikap deniyor.

30 yıl aradan sonra Bayrampaşa'da belediye başkanı seçilen ilk CHP'li isim olan Hasan Mutlu, "Ne delil var ne de geçerli bir gerekçe. Tek suçumuz doğrularımızdan vazgeçmemek" dedi.

İnan Güney – Beyoğlu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 19 Ağustos'ta İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilere "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltiliyor.

Beyoğlu Belediyesi 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

Alaattin Köseler – Beykoz

CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek maçıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı.

Köseler, 5 Eylül'de görülen davada tahliye edilmesine karşın, serbest kaldıktan yaklaşık 30 saat sonra yeniden tutuklandı. Savcı, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Köseler lehine verdiği kararı bir başka mahkemeye taşıyarak bozdu.

Rıza Akpolat – Beşiktaş

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ocak ayında "Aziz İhan Aktaş tarafından kurulup yönetildiği iddia edilen suç örgütünden rüşvet almakla" suçlanarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği iddia edilen suç örgütünün "belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" öne sürülüyor.

Akpolat'a, "Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "haksız mal dinme" suçlamaları yöneltildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bugün olan biten sadece Cumhuriyet Halk Partisinin meselesi değildir. Milletin meselesidir. Bugün bana yarın sana. Bu işin sonu yok" demişti. İmamoğlu da 23 Mart'ta tutuklandı.

Resul Emrah Şahan – Şişli

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için "ikinci kez tutuklanan belediye başkanı" demek de mümkün.

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 12 Eylül'de bu kez İBB soruşturması kapsamında ifade veren Resul Emrah Şahan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek ikinci kez tutuklandı.

1. Sulh Ceza Hakimliği 173 gün sonra bu kez "İBB Soruşturması" kapsamında tutuklama kararı verdi.

Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 23 Mart'ta tutuklandı. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle sık sık tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanması talepleriyle gündeme gelen Çalık tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Son olarak Anayasa Mahkemesi, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık gerekçesiyle yapılan tahliye talebini reddetti.

Hasan Akgün – Büyükçekmece

İBB'ye yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün haziran ayı başında tutuklandı. Akgün hakkında "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütülüyordu.

Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa

İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimler arasında bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de haziran ayı başında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan kişilere "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Utku Caner Çaykara – Avcılar

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Çaykara, "Suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın etnik pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Özgür Kabadayı – Şile

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, temmuz ayında Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Kabadayı'ya, "Suç işlemek için örgüt kurma, üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Ahmet Özer – Esenyurt

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise "kent uzlaşısı" ve "İBB soruşturması" olmak üzerre iki farklı soruşturmada tutuklama kararı verildi.

"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer, temmuz ayında bu davada tahliye edildi. Ancak hakkında İBB'ye yönelik "yolsuzluk" operasyonu kapsamında da tutuklama kararı bulunan Özer cezaevinde tutuklu kalmaya devam ediyor.