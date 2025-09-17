İmamoğlu: Escobar düzenini kuran belli oldu, Hasan Mutlu ve ekibini de aynı düzen hapse attı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklamasına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti.

Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz.

Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor."