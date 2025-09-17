Doktor, eşini ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, "eşini ve çocuğunu öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 12 Eylül'de Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

Kıyak’ın 31 yaşındaki eşi Gülşah Karaman Kıyak ve üç yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetti. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.

Tehdit mesajı ortaya çıktı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Doktor baba tutuklandı

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.